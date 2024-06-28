Каменев: «Я хотел бы еще раз попробовать свои силы в НХЛ»

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев заявил, что хотел бы вернуться в НХЛ.

— НХЛ — это закрытая страница для тебя?

— Надеюсь, что нет. Я бы еще хотел попробовать свои силы там, — приводит слова Каменева Metaratings.ru.

Ранее Каменев выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Нэшвилл».

В минувшем сезоне КХЛ 27-летний нападающий провел 62 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых забросил 18 шайб и отдал 19 результативных передач.