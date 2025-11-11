Гавриков забил гол и отдал передачу в матче «Рейнджерс» — «Нэшвилл»

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол в ворота «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 19-й минуте Гавриков сделал счет 2:1. Также он отдал результативный пас на Мику Зибанежада в эпизоде с первым голом своей команды.

В сезоне-2025/26 у 29-летнего Гаврикова 5 (2+3) очков в 17 матчах.