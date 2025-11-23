Гавриков забил в ворота «Юты»

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой».

30-летний россиянин отличился на 16-й минуте и сделал счет 1:1.

В сезоне-2025/26 у Гаврикова 7 (3+4) очков в 23 матчах.