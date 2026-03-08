Гавриков забил за «Рейнджерс» в третьем матче подряд

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

30-летний россиянин отличился на 9-й минуте и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. Он забил в третьем матче подряд.

В сезоне-2025/26 Гавриков в 62 матчах набрал 25 (12+13) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 23:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Рейнджерс

Подписывайся на канал «СЭ» в Max