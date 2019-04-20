Владислав Гавриков: "Следил за "Коламбусом" два года, беседовал с Панариным и Бобровским"

Новичок "Коламбуса" Владислав Гавриков подчеркнул, что следил за командой в последние годы и надеется помочь ей во втором раунде Кубка Стэнли. Защитник перешел в "Блю Джэкетс" 13 апреля, подписав двухлетний контракт.



- Я очень рад оказаться здесь, встретиться с ребятами, тренерами, персоналом. Для меня это важный момент, большой шаг, - сказал Гавриков в интервью клубной пресс-службе. - Мы с моей командой проиграли в КХЛ, теперь я получил шанс сыграть в плей-офф.

Мы всегда смотрели обзоры матчей, все знают эту лигу, игроков. Я следил за "Коламбусом" уже два года, знаю ребят. Знаю Панарина и Бобровского, для меня это тоже плюс.

- Вы смотрели первый раунд?

- Да, конечно.

- Восхищены?

- Да! Великолепная атмосфера, сумасшедшие фанаты!

- Вы беседовали с Бобровским и Панариным?

- Да, мы созванивались с Бобровским после драфта. Он поздравил меня, сказал, что увидимся в следующем году. После подписания контракта с "Коламбусом" я поговорил с Панариным, написал ему сообщение.