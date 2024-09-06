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Сегодня, 05:21

Гавриков: «У других сборных всегда очень хороший подбор защитников и есть выбор, а у нас его нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник клуба «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков подумает над тем, чтобы в будущем заниматься с детьми и готовить из них профессиональных игроков.

«Я задумаюсь об этом, это очень сложно для меня организовать так, как это хотелось бы в идеале, как я это вижу. На это нужно потратить очень много времени, найти правильных людей, как вы сказали. Не все так просто, а делать тяп-ляп, проводить подкатки — не хочется этим заниматься. Если все делать качественно, то нужно делать на другом уровне.

У других сборных всегда очень хороший подбор защитников и есть выбор, а у нас его нет. Думаю, тут все дело начинается издалека, я знаю, что у нас будут появляться талантливые ребята в течение нескольких лет, и это будет плюсом для сборной, для нашей страны. Что касается проблемы, то я думаю, что все надо начинать с подготовки, нужно уметь владеть клюшкой. Видение игры у наших ребят может быть хорошим, но вот именно набор базовых технических навыков — это то, что в 15-16 лет ты уже не наработаешь, с каким бы великим тренером ты ни занимался. Это все надо начинать делать еще раньше. Это работа не в течение года-двух, а в течение 7-10 лет», — цитирует ТАСС Гаврикова.

Источник: ТАСС
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
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