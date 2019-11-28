Владимир Юрзинов: «Трактору» очень важно начать выигрывать»

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов похвалил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Хороший матч, хорошая победа для нас во всех аспектах, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Нам очень важно начать выигрывать. Были поражения, недорабатывали. Мы и сегодня играли не очень хорошо во втором периоде, эта проблема от нас никуда не ушла. Но сегодня все четыре пятерки боролись до конца и очень важно, что сегодня ребята не боялись играть. Хорошо, что в концовке реализовали большинство, проявили характер, пришлось два раза забивать.

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