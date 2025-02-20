Юрзинов — о победе над звездами НХЛ: «Мы их чесанули — 6:0!»

Легендарный тренер Владимир Юрзинов в интервью «СЭ» рассказал, как со сборной СССР громил звезд НХЛ в Кубке вызова.

— Вячеслав Фетисов когда-то сказал: «Если у вас плохое настроение, пересмотрите Кубок Канады-1987». А что посоветуете вы?

— Кубок вызова-1979. Третий, решающий матч. Нам противостояла сборная НХЛ, за которую играли Ги Лефлер, Бобби Кларк, Марсель Дионн, Майк Босси... А мы их чесанули — 6:0! В Нью-Йорке, на переполненном «Мэдисон-сквер-гарден»!

Третьяк, отыгравший два предыдущих матча, немножко подустал. Витюша Тихонов не побоялся выпустить в основе Мышкина — и тот на льду творил чудеса. Когда после финальной сирены снял маску, звездные энхаэловцы окончательно впали в ступор. Они же его как вратаря совершенно не знали. В глазах читалось: «И этого мальчика мы ни разу не сумели пробить?!» А Вовка совсем молоденький, белобрысый чуб, улыбка до ушей...