Ткачев — о том, почему не уехал в НХЛ: «Дома я нужнее»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев в интервью «СЭ» рассказал, почему решил подписать новый пятилетний контракт с клубом.



— Вы подписали новый контракт с «Авангардом» летом. Почему решили остаться в КХЛ — из-за больших денег здесь?

— Не сказал бы. У меня контракт остался тем же — просто часть зарплаты перевели из бонусов в оклад. Пошел навстречу клубу в этом переподписании. Решил, что дома я нужнее.

— Пятилетний контракт означает, что в НХЛ вы уже наверняка не поедете.

— Тот опыт, который у меня был в Северной Америке, пошел мне только на пользу. Это тоже было хорошее время.