Владимир Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» — 4:1.

Россиянин отличился на 6-й минуте третьего периода.

Эта шайба стала для Тарасенко 17-й в сезоне-2022/23 и седьмой за «Рейнджерс». 31-летний форвард перешел в команду из Нью-Йорка в результате обмена из «Сент-Луиса» в феврале нынешнего года.