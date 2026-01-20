Тарасенко забил во втором матче подряд

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил шайбу в ворота «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

34-летний россиянин отличился на пятой минуте и открыл счет. Он забивает во втором матче подряд, а очки набирает в третьем матче подряд. Тарасенко ассистировали россиянин Кирилл Капризов и американец Райан Хартман.

В сезоне-2025/26 Тарасенко в 43 матчах набрал 24 (10+14) очка.