Владимир Тарасенко высказался на тему коронавируса

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко через Instagram высказался на тему коронавируса. По его словам, к этой проблеме надо относиться серьезно.

Напомним, что чемпионат НХЛ остановлен на неопределенный срок.

— Привет. Всем, конечно, печально не играть в это время года, но здоровье превыше всего, — написал Тарасенко в Instagram. — Ье, кто говорят, что это не серьезно, подумайте о тех, кто потерял родных, друзей, знакомых из-за этого вируса. Проблема есть, и с ней надо бороться в сем вместе. Заботясь о себе, вы помогаете всем остальным в этом мире. Здоровья вам и вашим близким.

Напомним, в конце февраля Тарасенко начал ледовые тренировки. Российский форвард, действующих обладателей Кубка Стэнли получил травму 24 октября, а 29 октября перенес операцию. По прогнозам врачей он должен пропустить 5-6 месяцев.