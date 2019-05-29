Владимир Тарасенко: "В "Сент-Луисе" все стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко​ отметил, что игроки стали думать о командных победах больше, чем об индивидуальных. "Бостон" ведет в финальной серии Кубка Стэнли у "Блюз" (1-0).

– У нас весь тренерский штаб состоит из людей с характером, – цитируют "Известия" Тарасенко. – Беруби и его помощники играли в силовой хоккей. Думаю, что, когда тренер является бывшим хоккеистом, он немного лучше понимает изнутри кухню команды. Он демонстрирует честное отношение к хоккеисту: если тот играет плохо, то тренер и говорит ему, что он играет плохо. То же самое, если играет хорошо. Такое отношение – стимул стараться и показывать свой лучший хоккей.

В ходе сезона все в нашем коллективе стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах, что позволило выбраться со дна таблицы. Зимой в регулярном чемпионате у нас была серия из 11 побед подряд. После нее все поняли, что если мы будем сплоченным коллективом, то есть шансы обыграть любую команду. Ребята сплотились – это дало результат.

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