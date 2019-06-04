Владимир Тарасенко: "В четвертом матче с "Бостоном" было важно показать, что после прошлой игры мы не сдались"

Россиянин Владимир Тарасенко, забросивший шайбу в четвертом матче финала Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном" (4:2), заявил, что его команда выходила биться друг за друга.

– Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры (в третьем матче серии "Сент-Луис" проиграл 2:7). У нас был хороший план на игру. Мы верили, что счет 2:7 не отражает полностью всей ситуации. Разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть, – рассказал Тарасенко после игры в видеоинтервью официальному сайту НХЛ на русском языке.

Заброшенная шайба стала для форварда 11-й в плей-офф нынешнего сезона. Это позволило ему выйти на пятое место по голам за один розыгрыш плей-офф среди россиян.