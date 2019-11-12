Владимир Тарасенко: «Уверен, что восстановлюсь после травмы и стану сильнее»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о восстановлении после травмы. Игрок получил повреждение плеча 24 октября в игре с «Лос-Анджелесом» и выбыл ориентировочно на 5 месяцев.

— Я почувствовал, что произошло что-то нехорошее. Было очень больно, — приводит слова Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд в Twitter. — Я отправился прямо в раздевалку, где прошел обследование. Я был очень зол.

Сейчас прошло две недели, злоба ушла. Если я сосредоточусь на восстановлении и не буду думать о том, что произошло, это поможет мне скорее восстановиться.

Я уверен, что восстановлюсь и стану сильнее. Я не волнуюсь ни о чем и верю тренерам.