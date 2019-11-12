НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Владимир Тарасенко: «Уверен, что восстановлюсь после травмы и стану сильнее»

21:04
Теги:

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о восстановлении после травмы. Игрок получил повреждение плеча 24 октября в игре с «Лос-Анджелесом» и выбыл ориентировочно на 5 месяцев.

— Я почувствовал, что произошло что-то нехорошее. Было очень больно, — приводит слова Тарасенко журналист Джереми Рутерфорд в Twitter. — Я отправился прямо в раздевалку, где прошел обследование. Я был очень зол.

Сейчас прошло две недели, злоба ушла. Если я сосредоточусь на восстановлении и не буду думать о том, что произошло, это поможет мне скорее восстановиться.

Я уверен, что восстановлюсь и стану сильнее. Я не волнуюсь ни о чем и верю тренерам.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир