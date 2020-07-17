Владимир Тарасенко: «Травма в прошлом, больше о ней не нужно думать»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился ощущениями от подготовки к возобновлению сезона. Сезон для «Блюз» стартует 2 августа матчем с «Колорадо». Тарасенко не участвовал в официальных матчах с октября из-за операции на плече.

— Мы готовимся к чему-то большому, — цитирует официальный сайт НХЛ Тарасенко. — Самый главный челлендж НХЛ — плей-офф, и то, что мы начнем с него после перерыва, очень приятно. Все понимают его важность и все понимают, что нужно делать прямо сейчас. Просто нужно сделать всё возможное, чтобы подготовиться и сыграть в плей-офф как можно лучше.

Моя травма в прошлом. Порой было действительно тяжело, но сейчас я занимаюсь вместе с командой и очень взволнован. Больше о травме мне не нужно думать. Это действительно здорово, мы провели пару эмоциональных тренировок, все получают удовольствие от совместной работы.

Мне приятно кататься с этими ребятами во время тренировок. Надеюсь, им тоже. Мы провели много времени вместе в течение последних лет. Думаю, у нас хорошая химия, мы знаем, что нужно сделать, чтобы добиться успеха. Постараемся использовать опыт прошлого гола, надеюсь, мы добьемся успеха в этом году.