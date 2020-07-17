Владимир Тарасенко: «Сразу после травмы я какое-то время не мог смотреть хоккей»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о своем восстановлении после травмы. Российский форвард в октябре перенес операцию на плече, после чего не выходил на лед. Сейчас он работает с остальной командой, 2 августа «Блюз» проведут первый матч плей-офф.

— Сначала было тяжело, не хочу лгать, — цитирует официальный сайт НХЛ Тарасенко. — Сразу после травмы я не смотрел хоккей какое-то время, мне было действительно тяжело его смотреть. Я знал, что впереди долгая и продолжительная реабилитация, но я благодарен моим врачам, терапевтам и всем, кто помог в восстановлении. Они мне очень помогли.

В основном я благодарен жене и детям. Не знаю, что бы я делал, если бы остался один. Но они помогли мне не расстраиваться. Они всегда поддерживали меня. Шаг за шагом, добиваясь небольшого прогресса, я добрался до той точки, где нахожусь сейчас.