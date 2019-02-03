Владимир Тарасенко: "Сейчас шайба стала чаще заходить в ворота"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" набрал 3 (1+2) очка. Он сказал, что благодаря упорной работе команде удается забивать чаще, чем в начале сезона.

- Да, шайба сейчас стала чаще заходить в ворота, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. - Начало сезона было непростым, но мы продолжали работать, я тоже, и верили, что результат придет. Хорошо, что сегодня все получилось.

Владимир Тарасенко был признан первой звездой матча.

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