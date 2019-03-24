Владимир Тарасенко: "Сент-Луису" нужно хорошо провести концовку"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы над "Тампой-Бэй" (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ подчеркнул, что его команде важно успешно завершить сезон.

- Нам нужно хорошо провести концовку, - цитирует россиянина официальный сайт НХЛ. - Осталось всего семь матчей. Каждое очко имеет значение, особенно учитывая то, что случилось в конце прошлого года.

В активе Тарасенко в этой игре один гол и одна результативная передача.

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