Владимир Тарасенко: «Сент-Луису» нельзя останавливаться"

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Колорадо» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

— Этот матч был крайне важен для нас, тем более после серии поражений, — приводит слова Тарасенко русская версия официального сайта НХЛ. — Нам нужно было реабилитироваться, особенно в игре с лидером и конкурентом по дивизиону. Мы постарались не дать сопернику пространства, и это получилось.

Пока это только одна игра. И очень важно, как мы на нее отреагируем. Нельзя чувствовать себя удовлетворенными и на этом останавливаться.

Тарасенко — первая звезда матча «Сент-Луис» — «Колорадо»