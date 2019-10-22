Владимир Тарасенко: «Придерживались плана на протяжении всего матча»
08:11
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко после победы его команды над «Колорадо» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ похвалил игроков за командную дисциплину, сообщает официальный сайт лиги.
27-летний Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в игре с «Колорадо».
— У нас были игры, в которых мы проигрывали, лидируя в два гола, — приводит слова Тарасенко пресс-служба НХЛ. — Мы говорим об этом в раздевалке. Думаю, что в этой игре мы придерживались плана на протяжении всех 60 минут, и каждый старался показать качественную игру на льду сегодня.
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