Владимир Тарасенко: "Овечкин подал пример, что нужно для победы в Кубке Стэнли"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сказал, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подал ему пример своей победой в Кубке Стэнли в прошлом сезоне. В этом году "Блюз" играют в финале Кубка Стэнли против "Бостона". Счет в серии - 2-2.

- Главное, что я узнал в НХЛ: нельзя ждать, когда до тебя дойдет шайба, если хотите забивать голы, - цитирует Sportsnet Тарасенко. - Нужно сделать больше, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли. Это самый важный урок, в прошлом сезоне Ови подал всем пример. Это было впечатляюще.