Владимир Тарасенко: "Остался еще один соперник, которого мы должны победить"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы над "Сан-Хосе" (5:1, 4-2) и выхода в финал Кубка Стэнли отметил, что гордится этим достижением. Однако, по его словам, нужно победить еще одного соперника.

- Я пока не осознал, чего мы добились, - цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. - Понятно, что это грандиозное достижение для нас и для города и им можно гордиться, но в любом случае это еще не конец. Остался еще один соперник, которого мы должны победить.

Тарасенко – в финале плей-офф! А великий канадец снова остался без Кубка Стэнли