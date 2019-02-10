Владимир Тарасенко: "Нэшвилл" – это большое испытание"

Нападающий "Сент-Луис" Владимир Тарасенко, который забросил одну из шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла"​ (3:2), прокомментировал победу в домашней игре, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Мы долго не играли дома, поэтому сегодняшний матч был очень важен для нас. Тем более в соперниках был "Нэшвилл", для команды это большое испытание. Уверенность не может прийти за один день, к ней нужно двигаться маленькими шагами. Но сегодня мы действительно упорно боролись. Я горжусь нашей работой, – приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.

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