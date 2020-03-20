Владимир Тарасенко: «Не говорю, что отношусь к Билялетдинову плохо! У каждого бывают ошибки»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал об отношениях с бывшими главными тренерами сборной России Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку.

— Правильно ли понимаю, что к Олегу Знарку вы относитесь гораздо теплее, чем к Зинэтуле Билялетдинову, который так и не заявил вас, лучшего снайпера того плей-офф КХЛ, на золотой ЧМ-2012, а на Олимпиаде в Сочи давал мало игрового времени и не выпускал в большинстве?

— Не говорю, что отношусь к Билялетдинову плохо! Зинэтула Хайдарович — очень титулованный российский тренер, который своей работой, стилем игры, отношением к делу заслужил огромный авторитет и выиграл много трофеев. Да, от Олимпиады у меня остались неоднозначные ощущения. Но Бог всем судья, у каждого в жизни бывают ошибки. И у меня они были. Это все прошло. И привело к тому, где я сейчас.

А со стороны Олега Валерьевича, когда я приехал на чемпионат мира в Чехию, действительно было полное доверие. Я играл за сборную и получал огромное удовольствие. До этого из-за двух травм не получалось приехать — в золотой Минск-2014 и еще на один турнир, когда с рукой была проблема. Но приехал после такой долгой паузы в Прагу в 2015-м — и огромное уважение к тренеру за то, что действительно почувствовал себя игроком сборной. Хотелось биться, работать, забивать. Хоть и проиграли в финале — там был очень сплоченный коллектив и прекрасный опыт. (Игорь Рабинер)