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Владимир Тарасенко: «Надеюсь, что все заживет быстро, и я смогу сыграть в этом сезоне»

10:13

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко выразил надежду, что он сможет восстановиться до конца сезона. Хоккеист ранее получил повреждение плеча 24 октября в игре с «Лос-Анджелесом» и выбыл ориентировочно на пять месяцев.

— Со мной работают специалисты, — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.- У меня и раньше бывали травмы, и так получалось, что я возвращался в строй раньше, чем ожидалось. Значит, они хорошо знают свое дело. Я надеюсь, что все получится и на этот раз. Я следую разработанному плану и надеюсь, что все заживет быстро. Тогда у меня будет шанс сыграть в этом сезоне.

Ранее Тарасенко уже делали операцию на этом же плече. Он травмировал его в последний день сезона-2017/18.

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Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-unsure-of-blues-regular-season-return/c-311212438

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