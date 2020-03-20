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Владимир Тарасенко: «Мне нравятся такие люди, как Кучеров. Не участвует в скандалах, не мелькает в медиа»

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Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высоко отозвался о форварде «Тампа-Бэй» Никите Кучерове, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного сезона и получил «Харт Трофи» самому ценному хоккеисту.

— После очередного прошлогоднего достижения Никита Кучеров сказал: «В меня многие люди не верили, и я продолжаю доказывать их неправоту». Вам близка такая мотивация?

— Да. Вообще, Никита мне очень импонирует как человек. Как он себя ведет, как не участвует в каких-то полемиках и скандалах, не дает много красочных интервью, не мелькает в медиа, а доказывает все делом, игрой. Мне нравятся такие люди. Это одна из причин, почему еще с детства сдружились с Димой Орловым. Всегда, когда есть возможность, с радостью встречаюсь с Кучеровым, радуюсь общению с ним и очень искренне воспринимаю наши встречи. (Игорь Рабинер)

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