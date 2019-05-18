Владимир Тарасенко: "Команда сплачивается все сильнее"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко остался доволен четвертой игрой полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Сан-Хосе" (2:1). Счет в серии стал равным – 2-2.

– Очевидно, были разные способны исправить ситуацию, – цитирует официальный сайт НХЛ Тарасенко. – И мы сделали это идеально. Атмосфера в раздевалке очень хорошая. Ситуация нас не разделяет, а сплачивает еще сильнее. Что мы еще можем сделать? Мы отставали, а теперь сравняли счет. Сделали то, что планировали. Следующая игра будет крайне важной.