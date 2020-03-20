Владимир Тарасенко: «Когда уезжал в НХЛ, возвращение в КХЛ стало бы для меня крахом»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, что при переезде в НХЛ не рассматривал вариант возвращения в КХЛ. Форвард перешел в «Блюз» в 2013 году, в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли.

— Когда я уезжал в НХЛ, очень многие мне говорили, что я на коленях приползу обратно. Никогда не высказывал ничего плохого про КХЛ, это лига, в которой я начинал, — сказал Тарасенко. — Но в тот момент возвращение стало бы для меня крахом. И психологическим, и вообще. Люди, которые это говорили, почувствовали бы, что я действительно не смог. Сравнивая с картами, на НХЛ я тогда поставил все, что у меня было. Как в покере — «all in». Это был момент моей жизни.

То, что приползу, говорили известные люди — но не хочу их называть. Но эти истории я могу кому-то потом рассказать — тем же детям, когда они вырастут. В жизни не бывает все гладко. Но как же бывает сладко, когда ты чего-то достигаешь. Все помнишь и говоришь: «Я этого добился». В тебя не верили, а ты смог. Нет, это не злорадство, что они были не правы. А радость, что ты, имея амбиции и задавая себе планку, был прав. (Игорь Рабинер)