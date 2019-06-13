Владимир Тарасенко: "Это лучшая неделя в жизни"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поделился впечатлением от победы в Кубке Стэнли. Форвард в плей-офф с 11 голами занял третье место в снайперской гонке.

– Моя жена родила на прошлой неделе, теперь это. Это лучшая неделя в жизни, – приводит слова Тарасенко в Твиттере североамериканская журналистка Эмили Каплан.

"Блюзмены" выиграли трофей впервые в истории, ранее они трижды выходили в финал. Клуб был основан в 1967 году.

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