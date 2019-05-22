Владимир Тарасенко: "Берем пару дней на перезагрузку, и снова в бой"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко после победы над "Сан-Хосе" (5:1, 4-2) и выхода в финал Кубка Стэнли отметил, его переполняют невероятные чувства. По его словам, он не думает о своей результативности.

– Для нас это большое дело. Я очень горжусь нашей командой. Но дело ещё не закончено. Теперь нас ждет еще один оппонент, которого нужно победить, – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ. – А прямо сейчас – конечно, это невероятные чувства. Отдельно я хотел бы поблагодарить фанатов "Блюз", которые дают нам невероятную энергию. Спасибо нашим семьям и близким за поддержку. Это окрыляет.

Просто каждый из нас при счете 2-2 в серии знал, что мы должны победить, поэтому все полностью отдали себя игре. Мы – реально хорошая команда. Мы провели еще одну невероятную серию. И главная причина – мы были и остаемся единым кулаком.

Как мне удавалось набирать очки в каждом матче серии? Я даже не думаю об этом. Забудьте! Все осталось в прошлом. Впереди – финал Кубка Стэнли. Нас ждет "Бостон". Это очень мастеровитая команда, против которой трудно играть. Но ведь и мы – такая же команда. С нами тоже трудно. А значит, нас ждут интересные матчи. Берем пару дней на перезагрузку, и снова в бой.