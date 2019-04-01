Владимир Тарасенко: "30 голов — не самый хороший результат"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признался, что недоволен своей результативностью. В этом сезоне он забросил 30 шайб.

– Разумеется, мне нужно забивать больше, – цитируют "Известия" Тарасенко. – Если не ставить какие-то высокие цели перед собой, то нет смысла играть. Считаю, что 30 голов – не самый хороший результат. Но я особо не думаю о личных достижениях после такого начала сезона, когда мы были последними в лиге. Поэтому сейчас больше стараемся концентрироваться на командной игре.