Плющев: «Овечкин — это не экспресс, который тянет всю команду. Он ее наиболее яркая часть»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проводит достойный сезон в НХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате российский форвард набрал 72 (42+30) очка в 70 матчах.

«Этот сезон выдался для Александра тяжелым. Он потерял отца. Это всегда сказывается на моральном и физическом состоянии человека. К тому же были травмы. Я не считаю, что этот сезон выдался неудачным для Овечкина. Он сделал для команды и для себя самого все, что мог. «Вашингтон» не попадает в плей-офф? На то есть более веские причины. Тренерскому штабы есть над чем задуматься. Овечкин — не тот экспресс, который тянет всю команду. Он наиболее яркая часть своей команды и делает для нее все, что может», — приводит слова Плющева «Спорт День за Днем».

За 6 туров до конца регулярного сезона «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от идущего восьмым «Питтсбурга» на 7 очков. У «столичных» практически не осталось шансов попасть в финальную восьмерку.