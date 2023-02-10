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Сегодня, 13:31

Плющев о Гашеке: «Не надо уделять внимание далеко не адекватным людям»

Плющев высказался о заявлениях Гашека
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил антироссийские высказывания бывшего вратаря сборной Чехии и московского «Спартака» Доминика Гашека.

«Я вообще не думаю, что надо уделять внимание далеко не адекватным людям, которые стараются на себя прилепить все, что можно. У нас же были люди, которые себе на Красной площади что-то прибивали, еще что-то делали. Приближается весна, весной всегда начинается обострение. Зачем все время его цитировать? Я не знаю, кому он интересен и кому интересны его высказывания в России. Некоторым изданиям, может, больше нечего печатать? О нем уже все было сказано давно всеми — даже его соотечественниками. Обстановка обстановкой, но при чем тут это? Это же самопиар: он хочет привлечь к себе внимание, может быть, куда-то в политику влезть. Зачем мы-то его пиарим с его дебильными выражениями? Помимо того, что они дебильные, они еще и бескультурные. Есть же моменты этики: хочешь что-то высказать — ну выскажи в доступной для всех форме и без какой-то грязи. Он же переходит практически все рамки, а мы его цитируем: «Гашек, Гашек, Гашек...» Вообще, в свое время Анатолий Владимирович Тарасов сказал: «нормальный человек в ворота не встанет». У некоторых это не отразилось на здоровье, а у Гашека, видимо, отразилось», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов российских хоккеистов на Матч звезд-2023. Он также остался недоволен тем, что лига позволила сыну российского нападающего Александра Овечкина принять участие в этом мероприятии.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/10/19710157.shtml
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
Владимир Плющев
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1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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16.02
10.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
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10.02 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 5 : 6
10.02 04:00
Миннесота – Вегас
 1 : 5
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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Миннесота

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