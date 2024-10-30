Плющев — об Овечкине: «Гретцки он может обойти и в этом сезоне»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (5:3).

39-летний россиянин впервые в сезоне оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Пока все складывается в его пользу, но как пойдет дальше, я не знаю. Хоккей — игра травмоопасная, и всякое может случиться, поэтому загадывать я бы, наверное, не стал. Но в принципе, Саша набирает форму — и все в его руках. Думаю, Гретцки он может обойти и в этом сезоне, хоть это и будет тяжело», — сказал Плющев «СЭ».

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.

Денис Сафронов