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Отец Малкина — о невыходе «Питтсбурга» в плей-офф: «Ветераны хорошо сыграли, проблема с вратарями»

Отец Малкина назвал главную причину невыхода «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, назвал главную причину невыхода команды в плей-офф НХЛ.

«Считаю, что Женя хорошо сыграл, нормально для своего возраста набрал очков и даже повторил достижение первого сезона, — цитирует Владимира ТАСС. — Так что ветераны сыграли нормально, проблема с игрой вратарей — кое-как забиваем и тут же отдаем преимущество».

Отец игрока назвал подавленным настроение Малкина после завершения регулярного чемпионата.

«Конечно, он подавлен, когда не попадаешь в плей-офф — настроение всегда очень плохое. Нужно было выигрывать у «Чикаго», и он говорил, что мы не имели права проигрывать. Шанс им «Вашингтон» дал, и они не смогли им воспользоваться. С другой стороны, я был не удивлен, что в клубе сняли людей, которые не выполнили задачу: генменеджера, его заместителя и президента по хоккейным операциям», — сказал Владимир.

36-летний россиянин завершил регулярный чемпионат НХЛ с 83 (27+56) очками в 82 играх. «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ впервые с 2006 года.

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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Торонто - Тампа-Бэй
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0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
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0 - 1
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
0 - 0
3. Виннипег - Вегас
0 - 0
4. Виннипег - Вегас
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
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1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
4. Сиэтл - Колорадо
0 - 0
0 - 1
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 1
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
0 - 0
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0 - 0
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
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0 - 0
0 - 1
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Бостон
0 - 0
4. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Даллас
0 - 0
4. Миннесота - Даллас
0 - 0
0 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
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