Владимир Крикунов: «Вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду»

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о шансах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина выйти на первое место в истории НХЛ по голам. Ранее он вышел на восьмую позицию, на первой — Уэйн Гретцки.

— В принципе, нет ничего удивительного, что Александр в его возрасте демонстрирует подобную статистику, — цитируют Крикунова «Известия». -Для НХЛ ему не так много лет. На маленьких площадках, как там, играют до 40. А то, что Овечкин столько забивает... Ну он такой голеадор — ничего удивительного нет. У него еще есть возможность побороться с Гретцки за первое место. Думаю, 4-5 сезонов на это понадобится.

Интересно выиграть Олимпиаду, когда там играют все энхаэловцы. Сейчас они не собираются ехать в Пекин. Но, думаю, вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедет на Олимпиаду, если придется выбирать. На мой взгляд, он до конца будет биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки.