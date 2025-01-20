Крикунов после слов президента США про Овечкина: «Может быть, для спорта России что-то и изменится с приходом Трампа»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Овечкин великий на самом деле. Все об этом знают. Разве кто-то против этого? Трамп знает Овечкина, они встречались, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. У нас вся страна болеет за Сашу, чтобы он побил рекорд Гретцки. Если Трамп что-то сказал, может под этим быть много чего, но может и не быть ничего. Может быть, для спорта России что-то и изменится с приходом Трампа, но для политики... Может, будет полегче, но не думаю, что они нас отпустят», — цитирует Крикунова Legalbet.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.