Крикунов — об отсутствии сборной России на Турнире четырех наций: «Вижу только одну причину — боятся победы России»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов отметил, что ему не интересен Турнир четырех наций.

«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину — боятся победы России. Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

Турнир четырех наций-2025 пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.