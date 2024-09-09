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Крикунов о контракте Кулемина с «Оттавой»: «Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на отъезд российского нападающего Николая Кулемина в НХЛ.

38-летний россиянин подписал пробный контракт с «Оттавой» и приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Серьезно заявить о себе уже в 38 лет ему будет сложно. Возраст дает о себе знать. Но приглашение «Оттавы» — удивление. Значит, видят в нем необходимость. Своим примером он показывает, что можно играть долго и уехать в НХЛ в любом возрасте. Громкое событие для российского хоккея. Но тут еще и для Канады громко, значит, что у них игроков нет? Куда хоккеисты делись? Столько школ, лагерей, там же в каждой деревне в хоккей играют, тренируются. Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина», — цитирует Крикунова Legalbet.

Последние шесть сезонов Кулемин играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и «Металлург». В прошлом сезоне регулярного чемпионата он провел за уфимский клуб 46 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 2 игры.

Источник: Legalbet
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
Владимир Крикунов
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