Крикунов о контракте Кулемина с «Оттавой»: «Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на отъезд российского нападающего Николая Кулемина в НХЛ.

38-летний россиянин подписал пробный контракт с «Оттавой» и приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Серьезно заявить о себе уже в 38 лет ему будет сложно. Возраст дает о себе знать. Но приглашение «Оттавы» — удивление. Значит, видят в нем необходимость. Своим примером он показывает, что можно играть долго и уехать в НХЛ в любом возрасте. Громкое событие для российского хоккея. Но тут еще и для Канады громко, значит, что у них игроков нет? Куда хоккеисты делись? Столько школ, лагерей, там же в каждой деревне в хоккей играют, тренируются. Видимо, не хватает своих игроков, раз взяли 38-летнего россиянина», — цитирует Крикунова Legalbet.

Последние шесть сезонов Кулемин играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и «Металлург». В прошлом сезоне регулярного чемпионата он провел за уфимский клуб 46 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 2 игры.