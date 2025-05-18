Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Овечкин закрепил за собой статус иконы НХЛ»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подвел итоги сезона-2024/25 для команды на своей странице в соцсети X.

Леонсис отдельно отметил российского нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин вошел в историю, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах, закрепив за собой статус настоящей иконы НХЛ и «Вашингтона». Он посвятил всю карьеру этой команде и этому городу», — написал Леонсис.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2024/25 39-летний россиянин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.