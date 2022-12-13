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13 декабря, 15:12

Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал, какое обещание ему дал Овечкин

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис не будет устраивать перестройку команды. По его словам, он рассчитывает сохранить «Кэпиталз» на конкурентоспособном уровне для того, чтобы капитан Александр Овечкин продолжал гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ.

«Я не собираюсь, как в прошлый раз (перед локаутом-2004/05), распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые хоккеисты, но перестройку мы устраивать не будем. По моему мнению, перестройка — это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд», — приводит ESPN слова Леонсиса.

Также он рассказал об обещании, которое ему дал Овечкин. Капитан принес клубу первый в его истории Кубок Стэнли в 2018 году и мечтает о еще одном чемпионстве.

«Алекс сказал: «Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8-10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы. Я не этого хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентоспособной, уровня плей-офф». А сам он пообещал всегда оставаться в форме и стремиться выиграть еще один Кубок Стэнли», — сказал владелец «Вашингтона».

В этом регулярного чемпионате НХЛ 37-летний Овечкин набрал 30 очков (17+13). Россиянин с 797 голами за карьеру идет третьим в списке снайперов в истории лиги. Впереди — только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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7 Филадельфия 29 9 20 25
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1 Бостон 27 22 5 45
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