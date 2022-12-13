Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал, какое обещание ему дал Овечкин
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис не будет устраивать перестройку команды. По его словам, он рассчитывает сохранить «Кэпиталз» на конкурентоспособном уровне для того, чтобы капитан Александр Овечкин продолжал гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ.
«Я не собираюсь, как в прошлый раз (перед локаутом-2004/05), распродавать всех игроков. Уверен, появятся молодые хоккеисты, но перестройку мы устраивать не будем. По моему мнению, перестройка — это когда, глядя в глаза игрокам, тренерам и болельщикам, говоришь, что вы будете ужасны. А если бы мы были ужасны, не думаю, что Алекс мог бы побить рекорд», — приводит ESPN слова Леонсиса.
Также он рассказал об обещании, которое ему дал Овечкин. Капитан принес клубу первый в его истории Кубок Стэнли в 2018 году и мечтает о еще одном чемпионстве.
«Алекс сказал: «Я не собираюсь быть игроком третьего звена и играть по 8-10 минут, когда меня выпускают на большинство, чтобы я забивал свои голы. Я не этого хочу. Пообещайте, что сохраните команду конкурентоспособной, уровня плей-офф». А сам он пообещал всегда оставаться в форме и стремиться выиграть еще один Кубок Стэнли», — сказал владелец «Вашингтона».
В этом регулярного чемпионате НХЛ 37-летний Овечкин набрал 30 очков (17+13). Россиянин с 797 голами за карьеру идет третьим в списке снайперов в истории лиги. Впереди — только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|17
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|15
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|12
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|29
|9
|20
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|Коламбус
|27
|10
|17
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|22
|5
|45
|2
|Торонто
|29
|18
|11
|42
|3
|Тампа-Бэй
|27
|17
|10
|35
|4
|Детройт
|27
|13
|14
|32
|5
|Монреаль
|28
|14
|14
|30
|6
|Флорида
|29
|13
|16
|30
|7
|Оттава
|28
|12
|16
|26
|8
|Баффало
|28
|12
|16
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|27
|18
|9
|37
|2
|Даллас
|29
|16
|13
|37
|3
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|30
|5
|Нэшвилл
|26
|12
|14
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|26
|9
|17
|22
|8
|Чикаго
|26
|7
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|41
|2
|Сиэтл
|27
|16
|11
|35
|3
|Лос-Анджелес
|31
|15
|16
|35
|4
|Эдмонтон
|29
|16
|13
|32
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|23
|8
|Анахайм
|29
|7
|22
|17
|14.12
|03:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|14.12
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|14.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Даллас
|- : -
|14.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|- : -
|14.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|- : -
|14.12
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|- : -
|14.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|- : -
|14.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|- : -
|14.12
|04:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|- : -
|14.12
|05:00
|
Чикаго – Вашингтон
|- : -
|14.12
|05:00
|
Колорадо – Филадельфия
|- : -
|14.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|29
|46
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|42
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|29
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|29
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|28
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|19
|1.77
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12