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Владелец «Вашингтона»: «Позволим НХЛ доиграть сезон, но без болельщиков»

08:15
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз», «Вашингтон Уизардз» и «Вашингтон Мистикс» Тед Леонсис поделился мнением о возможном продолжении сезонов НХЛ и НБА.

— Я думаю, что все три команды будут играть, — цитирует Леонсиса Eurohoops. — Мы позволим НБА и НХЛ попытаться закончить часть или весь регулярный сезон, а затем выйти в плей-офф. Мы просто будем проводить матчи без болельщиков. Мы сосредоточены на здоровье и безопасности наших фанатов и игроков.

На самом деле нет никакого стресса от того, когда начнется следующий сезон, и поэтому мы получаем возможность планировать и создавать протоколы, которые действительно дадут максимальную безопасность нашим игрокам.

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