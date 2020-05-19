Владелец «Вашингтона»: «Позволим НХЛ доиграть сезон, но без болельщиков»

Владелец «Вашингтон Кэпиталз», «Вашингтон Уизардз» и «Вашингтон Мистикс» Тед Леонсис поделился мнением о возможном продолжении сезонов НХЛ и НБА.

— Я думаю, что все три команды будут играть, — цитирует Леонсиса Eurohoops. — Мы позволим НБА и НХЛ попытаться закончить часть или весь регулярный сезон, а затем выйти в плей-офф. Мы просто будем проводить матчи без болельщиков. Мы сосредоточены на здоровье и безопасности наших фанатов и игроков.

На самом деле нет никакого стресса от того, когда начнется следующий сезон, и поэтому мы получаем возможность планировать и создавать протоколы, которые действительно дадут максимальную безопасность нашим игрокам.