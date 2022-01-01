Владелец «Вашингтона» отреагировал на историческое достижение Овечкина

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал на новый рекорд капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — по забитым голам в большинстве (275).

«Еще одно историческое достижение в звездной карьере Овечкина. «Вашингтон» на только победил, но Александр забил 275-й гол в карьере в большинстве, что сделало его рекордсменом по этому показателю в лиге. Поздравляю, Алекс», — написал Леонсис в Twitter.

Another historic milestone in the hall of fame career of @ovi8. Not only did the @Capitals get the win, but @ovi8 scored his 275th career power goal, making him the @NHL's all-time leader in power play goals! Congratulation's Alex!#ALLCAPS https://t.co/Kj38PPrcwq — Ted Leonsis (@TedLeonsis) January 1, 2022

Овечкин побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе.