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Владелец «Вашингтона» отреагировал на историческое достижение Овечкина

18:23
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Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отреагировал на новый рекорд капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — по забитым голам в большинстве (275).

«Еще одно историческое достижение в звездной карьере Овечкина. «Вашингтон» на только победил, но Александр забил 275-й гол в карьере в большинстве, что сделало его рекордсменом по этому показателю в лиге. Поздравляю, Алекс», — написал Леонсис в Twitter.

Овечкин побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе.

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Иван Шитик все материалы автора
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