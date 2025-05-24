Владелец «Вашингтона» назвал справедливым награждение Овечкина призом Мессье

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал награждение нападающего Александра Овечкина призом Марка Мессье.

«Поздравления нашему капитану Овечкину, обладателю приза Марка Мессье за лидерские качества. Более чем заслуженное признание для одного из лучших в истории на льду, вне льда, в раздевалке и в обществе. Влияние Ови на хоккей в Вашингтоне и окрестностях останется ощутимым», — написал Леонсис в социальной сети.

Приз Марка Мессье вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Овечкин стал первым россиянином, получившим данную награду.

«Вашингтон» выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).