Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Настоящая легенда хоккея»

Американский бизнесмен, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о погоне форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ и оценил вклад россиянина в развитие хоккея.

«Александр — не просто капитан «Кэпиталз», он — краеугольный камень спортивного сообщества Вашингтона и настоящая легенда хоккея. Сейчас он все ближе к рекорду Гретцки, а его достижения и верность одной команде, одному городу и одной фан-базе выделяются как определяющие аспекты его наследия.

Помимо успехов на льду, преданность Алекса различным общественным делам оказала неизмеримое влияние на болельщиков, а также породила новое поколение хоккеистов и закрепила за Овечкиным статус образца для подражания.

Великая погоня — это чествование глубокого влияния Алекса на игру, наш город и спорт в целом. Давайте поддержим Ови и посмотрим, что будет дальше в этой невероятной главе истории хоккея», — написал Леонсис у себя в соцсетях.

Александр Овечкин забил 887 шайб за карьеру в НХЛ. 39-летний россиянин отстает на 7 голов от рекорда Уэйна Гретцки, который является лучшим снайпером в истории лиги.

«Вашингтон» проведет следующий матч 21 марта дома против «Филадельфии». Начало игры — в 2.00 (мск).