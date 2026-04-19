Владелец «Вашингтона» Леонсис: «Дадим Овечкину столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться с будущим»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поделился мнением о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Мы полностью поддерживаем нашего капитана Александра Овечкина и дадим ему столько времени, сколько потребуется, чтобы определиться со своим будущим.

Также хочу искренне поблагодарить организацию «Питтсбурга» и лично Сидни Кросби. Наш последний домашний матч сезона — 100-е противостояние Овечкина и Кросби — навсегда займет особое место в истории клуба», — написал Леонсис в своих социальных сетях.

Контракт 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Он играет за команду с 2005 года. В сезоне-2025/26 Овечкин в 82 матчах набрал 64 (32+32) очка.