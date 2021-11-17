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Владелец «Ванкувера» провел встречу с генеральным менеджером клуба

01:03
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Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини провел встречу с генеральным менеджером клуба Джимом Беннингом, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Они обсудили положение дел в клубе, который на старте сезона проиграл 11 из 16 матчей. На данный момент у команды тренера Трэвиса Грина продолжается серия поражений из четырех игр подряд.

Сообщается, что изменений в клубе на данный момент не ожидается.

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Иван Шитик все материалы автора
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