Владелец «Ванкувера» поддержал генерального менеджера и главного тренера

Владелец «Ванкувера» Франческо Аквилини поддержал генерального менеджера команды Джима Беннинга и главного тренера Трэвиса Грина на фоне последних неудач команды.

«Конечно, я разочарован нашим неудачным стартом, но мы не собираемся паниковать. В последних играх мы выглядели лучше, и я верю, что мы продолжим прогрессировать.

Наши фанаты — страстные и хорошо знающие игру. У них есть полное право на самовыражение. Но когда СМИ начинают подливать масла в огонь, выдавая всяческие слухи и дезинформацию за факты, мне пора высказаться.

Вопреки тому, что вы, возможно, читали или слышали, мы придерживаемся того пути, по которому идем — двигаться вперед, опираясь на ядро молодых талантов. Этот путь не всегда бывает прямым. Нет простых решений, только терпение и упорный труд.

Хегландер оказался отличным выбором, как и Босер, и Петтерссон, и Хьюз. Похоже, он будет важной частью нашего будущего. Мы считаем, что в этот список войдет и Подколзин.

Я полностью доверяю Джиму, Трэвису и нашему штабу. У меня нет планов вносить изменения», — написал Аквилини в Twitter.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» обыграл «Калгари» (3:1), прервав серию из 6 поражений подряд.