Владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет

Владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался 28 марта после продолжительной болезни. Ему было 62 года.

«С большой грустью семья Евгения Мельника и хоккейный клуб «Оттава» сообщают о его кончине 28 марта 2022 года после болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», — заявили в Twitter команды.

В мае 2021 года сообщалось, что канадский бизнесмен нуждается в пересадке печени.

Мельник приобрел «Оттаву» в 2003 году, когда команде грозило банкротство. Команда с 52 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.