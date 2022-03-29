Владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался в возрасте 62 лет
Владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался после продолжительной болезни
Владелец «Оттавы» Юджин Мельник скончался 28 марта после продолжительной болезни. Ему было 62 года.
«С большой грустью семья Евгения Мельника и хоккейный клуб «Оттава» сообщают о его кончине 28 марта 2022 года после болезни, с которой он боролся решительно и мужественно», — заявили в Twitter команды.
В мае 2021 года сообщалось, что канадский бизнесмен нуждается в пересадке печени.
Мельник приобрел «Оттаву» в 2003 году, когда команде грозило банкротство. Команда с 52 очками идет на 14-й строчке в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|95
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|4
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
Результаты / календарь
19.03
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31.03
1.04
2.04
3.04
|29.03
|02:00
|
Вашингтон – Каролина
|1 : 6
|29.03
|02:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|4 : 1
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Баффало
|5 : 6
|29.03
|04:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
|29.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11
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